В Германии власти будут платить 2 тысячи евро за сдачу жилья в аренду

В городе Баден-Вюртемберг (Германия) представили новую стратегию возвращения домов на рынок аренды. Стратегия сосредоточена на предоставлении денежных стимулов владельцам квартир. Средства будут распределены между местными органами власти, а затем будут поступать к арендодателям.
Об этом пишет издание The Mayor.
В чем проблема? Баден-Вюртемберг – один из регионов Германии с самыми высокими ценами на недвижимость и строительство жилья. Штутгарт, столица земель, является вторым самым дорогим городом для аренды в Германии после Франкфурта.
Это побудило местные власти начать так называемую «Жилую атаку» еще в 2018 году с целью сдерживания цен, помощи муниципалитетам в строительстве домов и в целом предоставления более доступного жилья.
Сейчас основным инструментом программы является покупка земель под строительство, а затем их продажа муниципалитетам, которые не имеют денег. Представители власти объясняют, что это был первый шаг к увеличению доступного жилья в регионе. Теперь местные власти готовы сделать следующий шаг.
Что предлагают? Власти федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии будут платить 2 тыс. евро (60,8 тыс. гривен) за сдачу квартиры в аренду.
Получить деньги можно будет за сдачу не только квартиры, но и части дома. На финансирование проекта власти региона готовы выделить миллион евро.
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На сайте по аренде квартир в Штутгарте цены колеблются от 1 тыс. евро (30,5 тыс. гривен) и выше в центральных районах, тогда как на окраине можно найти вариант от 700 евро (21,2 тыс. гривен).
Кстати, в Telegram-канале Finance.ua мы уже рассказывали о том, что в Берлине хотят передать под контроль правительства квартиры у крупнейших арендодателей и таким образом сохранить стоимость жилья на доступном уровне. Этот вопрос поддержали жители на референдуме.
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