В Украине проверят труд иностранцев

Государственная служба по вопросам труда и Государственная налоговая служба проведут проверки на соблюдение законодательства о труде и занятости населения работодателями, которые получили разрешение на применение труда иностранцев и лиц без гражданства.
Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, что особое внимание будет уделяться соответствию оплаты труда иностранным гражданам установленному законодательством уровню и отчислению единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Как сообщает Минэкономики, основанием для такой инициативы стало проведение мониторинга уплаты работодателями в 2020 году и І полугодии 2021 года заработной платы иностранным работникам. Полученные результаты свидетельствуют, что сведения отсутствуют более чем в 70 % случаев от общего количества лиц, на которых были выданы разрешения.
“Проверка Гоструда и ГНС позволит обеспечить соблюдение прав и социальных гарантий иностранных граждан, которые работают в Украине, а также прекратить злоупотребления работодателями, которые способствуют нелегальной миграции”, – отметила заместитель Министра экономики Украины Светлана Глущенко.
В частности, документом предлагается:
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