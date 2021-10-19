В Украине проверят труд иностранцев

Государственная служба по вопросам труда и Государственная налоговая служба проведут проверки на соблюдение законодательства о труде и занятости населения работодателями, которые получили разрешение на применение труда иностранцев и лиц без гражданства.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, что особое внимание будет уделяться соответствию оплаты труда иностранным гражданам установленному законодательством уровню и отчислению единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Как сообщает Минэкономики, основанием для такой инициативы стало проведение мониторинга уплаты работодателями в 2020 году и І полугодии 2021 года заработной платы иностранным работникам. Полученные результаты свидетельствуют, что сведения отсутствуют более чем в 70 % случаев от общего количества лиц, на которых были выданы разрешения.

“Проверка Гоструда и ГНС позволит обеспечить соблюдение прав и социальных гарантий иностранных граждан, которые работают в Украине, а также прекратить злоупотребления работодателями, которые способствуют нелегальной миграции”, – отметила заместитель Министра экономики Украины Светлана Глущенко.

В частности, документом предлагается:

усилить контроль за соблюдением законодательства в этой сфере, в том числе через введение мониторинга;

уменьшить финансовую нагрузку на работодателей, отменив обязательства по обеспечению уровня заработной платы иностранцу в размере 5 или 10 минимальных заработных плат в зависимости от категории;

повысить стоимость разрешения с целью защиты национального рынка труда и направления средств на выплату пособия для безработных граждан;

предоставить возможность иностранцам, которые учатся в учебных заведениях Украины, работать, предусмотрев для работодателя бесплатное получение разрешения для такой категории работников;

четко определить перечень документов, которые подаются для получения или продления действия разрешений; предусмотреть удобный способ получения разрешения, в частности через центры предоставления административных услуг;

обеспечить бесплатную выдачу дубликата разрешения в случаях его потери или повреждения.

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