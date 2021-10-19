В Великобритании будут добывать золото из электроники

В Уэльсе возведут новый завод, который будет перерабатывать старую технику и электронику. Это не только будет решать проблему с мусором, но и приносить прибыль. Ведь ученые выяснили, как добывать золото и драгоценные металлы из мобильных телефонов, ноутбуков. Идея построить завод принадлежит британскому королевскому монетному двору.
Об этом сообщает Reuters.
Завод, который построят, будет перерабатывать сотни килограммов старой техники для добычи из нее золота и других драгоценных металлов. Такие металлы используют для плат и других деталей из-за их высокой проводимости. К проекту подключились предприниматели из Канады.
У компании Excir есть технология, которая с помощью химических растворов вымывает золото и серебро из печатных плат. Технология работает без нагрева, она в настоящее время тестируется. С помощью инновационного метода можно получить чистое золото 999,9 пробы.
Кроме золота из плат будут добывать палладий, медь и серебро. Представитель королевского монетного двора Шон Миллард, директор по развитию, отметил, что завод будет обрабатывать сотни тонн старой техники, добывая оттуда килограммы ценных металлов.
По подсчетам экспертов, в течение 2021 года было выброшено компонентов телефонов и ноутбуков более 57 миллионов тонн. Человечество все больше выбрасывает электроники и за 9 лет может набраться немало тонн телефонов и старой техники.
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