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Минобороны вернуло незаконно присвоенные земельные участки на 5,5 миллионов

Минобороны вернуло незаконно присвоенные земельные участки на 5,5 миллионов

Минобороны совместно с Минагрополитики восстановило право постоянного пользования 16-ю земельными участками на территории военного городка возле Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Минагро.

«Продолжаем возвращать Минобороны земли оборонного назначения, которые были у него незаконно отобраны. Так, на днях было возвращено в государственную собственность 2 га земли. Их незаконно присвоили частные лица, которые теперь должны ответить перед законом. Для понимания, эти земли оцениваются в 5,5 млн грн», — заявил министр агрополитики Роман Лещенко.

По его словам, теперь эти земли Минобороны будет использовать для реабилитации, оздоровления и отдыха военнослужащих и их семей, а также для проведения учений по боевой подготовке офицеров.

«Но и это не все. На территории этого военного городка есть еще ряд незаконно присвоенных земель. Этот вопрос, а также еще до десяти таких же жалоб сейчас рассматривает Антирейдерская комиссия Минюста», — добавил Лещенко.

Он добавил, что совместными усилиями уже вернули тысячи незаконно присвоенных гектаров земли Минобороны в Черкасской, Одесской, Львовской, Киевской областях.

По материалам Економічна Правда
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