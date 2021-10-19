В Windows 11 добавят возможность пользоваться Android-приложениями

Компания Microsoft ввела в новую Windows 11 функцию, которая позволяет загружать и пользоваться приложениями Android. Сейчас нововведение тестируют участники программы Windows Insider.
Об этом свидетельствует информация в блоге Windows.
Как работает функция
Дата окончания тестирования пока неизвестна, однако программу для загрузки приложений планируют обнародовать в “ближайшие месяцы”.
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