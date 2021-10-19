В Windows 11 добавят возможность пользоваться Android-приложениями

Компания Microsoft ввела в новую Windows 11 функцию, которая позволяет загружать и пользоваться приложениями Android. Сейчас нововведение тестируют участники программы Windows Insider.

Об этом свидетельствует информация в блоге Windows.

Как работает функция

все приложения и игры для Android можно скачать из магазина Amazon Appstore, который интегрирован в Microsoft Store;

некоторые из них доступны в магазине приложений Microsoft;

каждое из приложений имеет свое стандартное описание, как и в Google Play;

приложений пока немного, однако компания расширит выбор, поскольку планирует привлекать больше партнеров.

Дата окончания тестирования пока неизвестна, однако программу для загрузки приложений планируют обнародовать в “ближайшие месяцы”.