Hyundai представит свои электролёты в 2028 году

Южнокорейская компания Hyundai Motor статусом крупного производителя автомобилей с ДВС довольствоваться не собирается, планируя активно развивать электромобили и водородный транспорт, а также предложить альтернативу в виде воздушного транспорта на электротяге. Первые грузовые и пассажирские электролёты на унифицированной платформе компания обещает представить в 2028 году.
Об этом со ссылкой на заявления представителя профильного подразделения Hyundai Motor Ли Чжун Хёна (Lee Jong-hyun) сообщает издание Business Korea.
В начале октября корейский гигант создал специальную структурную единицу, которая сосредоточится на создании летательных аппаратов различного назначения. К 2028 году у компании будет готова специализированная платформа для летательных аппаратов на электротяге, которая будет использоваться для создания как грузовых, так пассажирских и медицинских электролётов.
Летательные аппараты Hyundai будут оснащаться восемью роторами и обеспечивать перевозку по воздуху на расстояние до 100 км от четырёх до пяти человек. Высота полёта будет достигать 600 метров, а скорость на прямых участках траектории — 290 км/ч.
Система скоростной зарядки позволит восполнять заряд аккумулятора во время посадки и высадки пассажиров за пять минут. Особое внимание будет уделяться безопасности полёта и уровню шума. Компания стремится к тому, чтобы её электролёты издавали шум не более 60‒70 дБ. Применение летательных аппаратов в черте города не станет возможным до тех пор, пока издаваемый ими уровень шума не начнёт сливаться с окружающим фоном мегаполиса.
Уже в первом поколении летательные аппараты Hyundai смогут обходиться без пилота, но его присутствие на борту будет требоваться до тех пор, пока регуляторы в сфере безопасности авиационных перевозок не пересмотрят существующие требования.
По прогнозам Morgan Stanley, к 2030 году ёмкость рынка городских летательных аппаратов достигнет $320 млрд, а десять лет спустя она вырастет почти в пять раз.
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