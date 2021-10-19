Количество украинцев, которые покупают авто в лизинг, выросло на 39%

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и следит за рынком авто в Украине, узнал в Ассоциации лизингодателей Украины, сколько авто граждане покупают в лизинг.
Члены ассоциации «Украинское объединение лизингодателей» зарегистрировали 15,2% всех легковых автомобилей, и 8,4% всех легких коммерческих автомобилей, что были приобретены в Украине.
На рынке произошел 39% рост объемов регистраций транспортных средств (ТС) лизинговыми компаниями в течение трех кварталов текущего года по сравнению с прошлым. Лизинговые компании продолжают показывать впечатляющие результаты деятельности в этом году.
Уровень проникновения лизинга в сегмент легковых авто стабильно выше, чем в прошлом году. Так, за первые три квартала прошлого года он составил 13,4%, что почти на 2 п.п. ниже, чем в текущем году. В то же время уровень проникновения в сегмент легких коммерческих авто еще в начале года составлял 6,5% и соответственно вырос на 2 п.п в течение трех кварталов.
По результатам трех кварталов года, тройка лидеров по регистрациям новых ТС – ОТП Лизинг (44% от всех регистраций за период), ULF Finance (18%) и Альфа-Лизинг Украина (10%).
В сегменте подержанных ТС в тройку лидеров вошли компании Автокредит Плюс (52%), ULF Finance (25%) и Авентус Лизинг (14%). 79% всех ТС, зарегистрированных членами Ассоциации за указанный период – это легковые автомобили.
Самыми популярными легковыми авто остаются автомобили марки Renault. Доля этой марки составила 18%. В пятерку самых популярных марок также попали: Toyota (11%), Skoda (9%), Peugeot (9%) и VW (6%).
Вне сегмента легковых авто, около 9% регистраций транспортных средств пришлось на грузовые автомобили, а еще 5% – на легкие коммерческие транспортные средства. Остальные сегменты имели долю менее 5%.
В третьем квартале лизинговые компании зарегистрировали 5295 ТС, что сопоставимо с уровнем показателем второго квартала текущего года. Это также на 26% больше, чем в третьем квартале прошлого года.
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