Должностным лицам Укрзализныци инкриминируют хищение 12 миллионов гривен

Трем лицам сообщили о подозрении в завладении имуществом АО «Укрзализныця», что нанесло государственной компании 11,8 млн грн убытков.

Об этом информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

В частности, присвоение и растрату имущества (ч. 5 ст. 191 УК) инкриминируют заместителю руководителя одного из филиалов АО «Укрзализныця», руководителю отдела материально-технического обеспечения и руководителю частной компании — победителю торгов.

Отмечается, что в 2018 году один из филиалов АО «Укрзализныця» провел публичные торги по закупке угля для отопления пассажирских вагонов. По данным следствия, установлено, что подозреваемый руководитель филиала, будучи председателем тендерного комитета, совместно с руководителем отдела-инициатора закупки, действовали в интересах «избранного» поставщика, не допустив другие компании к аукциону. Эта компания и стала победителем торгов, поставив уголь по завышенным на 11,8 млн грн ценам.

Согласно заключению товароведческой экспертизы, рыночная цена одной тонны угля по состоянию на дату заключения договоров составила 3770 грн, в то время как АО «Укразализныця» заключила договоры по цене 4563 грн.

Внутренней служебной проверкой АО “Укрзализныця” факты злоупотреблений и завышения стоимости продукции также были подтверждены, что значительно поспособствовало досудебному расследованию.