Должностным лицам Укрзализныци инкриминируют хищение 12 миллионов гривен

Трем лицам сообщили о подозрении в завладении имуществом АО «Укрзализныця», что нанесло государственной компании 11,8 млн грн убытков.
Об этом информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
В частности, присвоение и растрату имущества (ч. 5 ст. 191 УК) инкриминируют заместителю руководителя одного из филиалов АО «Укрзализныця», руководителю отдела материально-технического обеспечения и руководителю частной компании — победителю торгов.
Отмечается, что в 2018 году один из филиалов АО «Укрзализныця» провел публичные торги по закупке угля для отопления пассажирских вагонов. По данным следствия, установлено, что подозреваемый руководитель филиала, будучи председателем тендерного комитета, совместно с руководителем отдела-инициатора закупки, действовали в интересах «избранного» поставщика, не допустив другие компании к аукциону. Эта компания и стала победителем торгов, поставив уголь по завышенным на 11,8 млн грн ценам.
Согласно заключению товароведческой экспертизы, рыночная цена одной тонны угля по состоянию на дату заключения договоров составила 3770 грн, в то время как АО «Укразализныця» заключила договоры по цене 4563 грн.
Внутренней служебной проверкой АО “Укрзализныця” факты злоупотреблений и завышения стоимости продукции также были подтверждены, что значительно поспособствовало досудебному расследованию.
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