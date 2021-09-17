Kia анонсировала обновленный кроссовер Sportage

Корейская компания раскрыла особенности обновленного Sportage. Машина получит массивную решетку радиатора.

Автомобиль готовится к выходу на рынок США, премьера модели состоится 27 октября.

Kia не раскрывает никакой конкретики о Sportage для США. Модели пообещали увеличенный дорожный просвет, множество режимов езды и вседорожные покрышки.

Колесная база глобальной версии Sportage составляет 2755 миллиметров, а в европейском варианте — 2680 миллиметров. Длина кроссовера для Европы — 4515 миллиметров, что на 145 миллиметров меньше, чем у глобального Sportage. Вероятно, до США доберется удлиненный вариант.

В Kia не уточняли ситуацию с трансмиссией Sportage, хотя компания заявляет, что предложит «множество мощных и эффективных двигателей», предлагая кроссовер как с передним, так и с полным приводом. Kia также предложит его со стандартными расширенными системами помощи водителю и новейшими информационно-развлекательными технологиями.

Отметим, что летом Kia представила глобальный Sportage с 1,6-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, который развивает 177 лошадиных сил, его поставят и на американский вариант модели.

В Kia заявили, что появятся дополнительные силовые агрегаты.

Продажи в США стартуют в начале следующего года. Тогда же Kia обещала начать поставки в Европе, где будут продавать «короткую» версию кроссовера с другим оформлением передней части.