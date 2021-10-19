Как получить долю в наследстве независимо от завещания

Если наследодатель лишает наследников первой очереди права на наследство, для защиты уязвимой категории из числа наследников первой очереди предусмотрена обязательная доля в наследстве. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал подробности у Минюста.
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В соответствии со ст. 1241 Гражданского кодекса Украины, малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители наследуют, независимо от содержания завещания, половину доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае наследования по закону (обязательная доля).
Если несовершеннолетний обретает полную гражданскую дееспособность (в случае регистрации брака лица, не достигшего совершеннолетия, или в случае, если лицо, достигшее 16 лет, работает по трудовому договору, а также если несовершеннолетний записан матерью или отцом ребенка, он также сохраняет за собой право на обязательную долю.
Если человек достиг пенсионного возраста, но продолжает трудовую деятельность, он не лишается права на обязательную долю в наследстве.
У лиц, не достигших установленного действующим законодательством пенсионного возраста, но имеющих право на получение пенсии на льготных основаниях, право на обязательную долю в наследстве не возникает.
Наследники других очередей, а также внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, не имеют права на обязательную долю при наследовании по завещанию.
Круг наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, определяется на день открытия наследства.
Согласие других наследников. Право на обязательную долю в наследстве не зависит от согласия других наследников, воли наследодателя и не связано с совместным проживанием наследодателя и лиц, имеющих право на обязательную долю. Но, если другие наследники возражают против выдачи свидетельства о праве на наследство на обязательную долю, то они имеют право обратиться с соответствующим иском в суд.
Право на обязательную долю в наследстве носит личный характер и не может переходить в порядке наследственной трансмиссии.
Наследник может отказаться от права на обязательную долю в наследстве, подав нотариусу заявление о том, что с содержанием завещания он ознакомлен, содержание ст. 1241 Гражданского Кодекса Украины ему известно и он не претендует на получение обязательной доли в наследстве.
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