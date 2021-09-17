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Фонд госимущества выиграл дело о контроле над заводом «Большевик»

Фонд госимущества выиграл дело о контроле над заводом «Большевик»

20 октября суд отказал компании, которая пыталась получить в собственность пять зданий на территории завода «Большевик», в пересмотре дела из-за новых обстоятельств.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Согласно решению Северного апелляционного суда, попытка компании, которая ранее незаконно присвоила здания завода «Большевик», нивелировать решение Верховного Суда признана незаконной.

«Фонд государственного имущества продолжает последовательно отстаивать интересы государства в судах во всех делах, которых сейчас рассматривается более двух тысяч», — заявил председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

По его словам, решение суда, касающееся имущества завода «Большевик», является важным этапом на пути к проведению прозрачной приватизации этого объекта, которая состоится уже 27 октября.

Напомним, что 12 октября Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение в пользу ООО «Агромил Дистрибьюшин» — компании, которая в октябре 2019 году приобрела через систему электронных торгов арестованным имуществом ГП «СЕТАМ» пять нежилых зданий на территории АО «Первый киевский машиностроительный завод» (ПКМЗ, экс-«Большевик») на Шулявке.

На 27 октября запланирован аукцион по продаже 100% акций АО ПКМЗ в рамках программы «Большая приватизация» (стартовая цена — 1,39 млрд грн).

По материалам Дело
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