Иностранные инвестиции в уставе предприятия: что с их учетом

Устав субъекта хозяйствования должен содержать сведения о его наименовании, цели и предмете деятельности, размере и порядке образования уставного и других фондов, порядке распределения прибылей и убытков, об органах управления и контроля, их компетенции, об условиях реорганизации и ликвидации субъекта хозяйствования, а также другие сведения, связанные с особенностями организационной формы субъекта хозяйствования, предусмотренные законодательством.
Об этом информирует Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными плательщиками налогов.
Устав может содержать и другие сведения, не противоречащие законодательству. Статьей 2 Закона Украины от 19 марта 1996 года №93/96-ВР ”О режиме иностранного инвестирования” с изменениями и дополнениями определены виды иностранных инвестиций.
Иностранные инвестиции могут осуществляться в виде:
Иностранные инвестиции и инвестиции украинских партнеров, включая взносы в уставный капитал предприятий, оцениваются в иностранной конвертируемой валюте и в валюте Украины по договоренности сторон на основе цен международных рынков или рынка Украины.
Перечисление инвестиционных сумм в иностранной валюте в валюту Украины производится по официальному курсу валюты Украины, определенному Национальным банком Украины.
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