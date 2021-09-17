Иностранные инвестиции в уставе предприятия: что с их учетом

Устав субъекта хозяйствования должен содержать сведения о его наименовании, цели и предмете деятельности, размере и порядке образования уставного и других фондов, порядке распределения прибылей и убытков, об органах управления и контроля, их компетенции, об условиях реорганизации и ликвидации субъекта хозяйствования, а также другие сведения, связанные с особенностями организационной формы субъекта хозяйствования, предусмотренные законодательством.

Об этом информирует Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными плательщиками налогов.

Устав может содержать и другие сведения, не противоречащие законодательству. Статьей 2 Закона Украины от 19 марта 1996 года №93/96-ВР ”О режиме иностранного инвестирования” с изменениями и дополнениями определены виды иностранных инвестиций.

Иностранные инвестиции могут осуществляться в виде:

иностранной валюты, которая признается конвертируемой Национальным банком Украины;

валюты Украины – в соответствии с законодательством Украины;

любого движимого и недвижимого имущества и связанных с ним имущественных прав;

акций, облигаций, других ценных бумаг, а также корпоративных прав (прав собственности на долю (пай) в уставном фонде юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Украины или законодательством других стран), выраженных в конвертируемой валюте;

денежных требований и права на требования выполнения договорных обязательств, которые гарантированы первоклассными банками и имеют стоимость в конвертируемой валюте, подтвержденную согласно законам (процедурам) страны инвестора или международным торговым обычаям;

любых прав интеллектуальной собственности, стоимость которых в конвертируемой валюте подтверждена согласно законам (процедурам) страны инвестора или международными торговыми обычаями, а также подтверждена экспертной оценкой в Украине, включая легализованные на территории Украины авторские права, права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, знаки для товаров и услуг, ноу-хау и пр.;

права на ведение хозяйственной деятельности, включая права на пользование недрами и использование природных ресурсов, предоставленных согласно законодательству или договорам, стоимость которых в конвертируемой валюте подтверждена согласно законам (процедурам) страны инвестора или международными торговыми обычаями;

других ценностей согласно законодательству Украины.

Иностранные инвестиции и инвестиции украинских партнеров, включая взносы в уставный капитал предприятий, оцениваются в иностранной конвертируемой валюте и в валюте Украины по договоренности сторон на основе цен международных рынков или рынка Украины.

Перечисление инвестиционных сумм в иностранной валюте в валюту Украины производится по официальному курсу валюты Украины, определенному Национальным банком Украины.