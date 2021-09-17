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В Нафтогазе надеются, что после мая цены на газ нормализуются

В Нафтогазе надеются, что после мая цены на газ нормализуются

Нафтогаз Украины рассчитывает, что после мая 2022 года цена на газ нормализуется и в годовом тарифе население получит цену «голубого топлива» на приемлемом уровне.

Об этом сказал глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью DW.

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НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает, что к маю следующего года цена на газ стабилизируется и в годовом тарифе население получит цену «голубого топлива» на приемлемом уровне.

«Она заморожена. Это было мое предложение, когда я был и. о. министра энергетики. Если мы хотим европейские реформы, то давайте посмотрим. Подавляющее большинство контрактов — это годовая цена. Мы тогда требование такое соответственно ввели, и тогда рыночный уровень был 8 гривен. Вот почему она такая низкая. Но возникает вопрос, как будет потом, когда надо будет фиксировать цену на год. Сейчас мы видим, что годовая цена ниже месячной. Мы надеемся, что после мая ситуация нормализуется. И те же европейские институты будут бороться с шантажом „Газпрома“, и цены будут ниже. И когда мы будем фиксировать следующий период, то на приемлемом уровне для украинских потребителей», — сказал Витренко.

Справка Finance.ua:

  • в конце сентября Кабмин, НАК «Нафтогаз Украины», Офис Президента подписали Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти. Согласно документу, цена газа для населения составляет 7,4 грн. за 1 куб. м, для бюджетных учреждений — 13,6 грн. за 1 куб. м.
По материалам УНН
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