НБУ принял решение об учетной ставке

Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5% годовых. Это согласуется со снижением инфляции до цели 5% в конце следующего года в соответствии с базовым сценарием обновленного макроэкономического прогноза.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
На протяжении последних месяцев инфляция ожидаемо находилась в диапазоне 10-11%, что является близким к июльскому прогнозу НБУ.
В сентябре рост потребительских цен ускорился до 11% в годовом измерении. Инфляцию и дальше подпитывал ряд внешних и внутренних факторов. Цены на мировых товарных рынках оставались на высоком уровне.
Ожидаемо сохранялось и устойчивое фундаментальное давление. Более высокие производственные затраты бизнеса на оплату труда, сырье и энергию сказались на динамике потребительских цен.
Инфляционные ожидания также оставались высокими. В то же время благоприятная ситуация на валютном рынке тормозила рост цен. В частности, благодаря этому базовая инфляция находилась ниже июльской прогнозной траектории.
Инфляция снизится до однознакового уровня в конце 2021 года, а по итогам следующего – достигнет цели 5%.
Национальный банк сохраняет прогноз инфляции на уровне 9,6% в 2021 году. По оценкам Национального банка, пик роста потребительских цен приходится именно на сентябрь-октябрь этого года.
В дальнейшем инфляционный тренд развернется. Инфляция будет замедляться благодаря исчерпанию эффектов низкой базы сравнения, сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке и высоким урожаям сельскохозяйственных культур.
Рост потребительских цен также будет сдерживаться действием предыдущих шагов Национального банка по ужесточению монетарной политики – оптимизации ее операционного дизайна, полного сворачивания антикризисных монетарных мер и повышения учетной ставки.
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