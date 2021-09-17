Обновленные правила въезда в Украину для невакцинированных людей

Обновлены правила въезда в Украину для невакцинированных людей. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у вице-премьера по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова подробности, как теперь будет работать приложение Вдома, которое изменило свой функционал.
Приложение нужно будет устанавливать только на 72 часа до тех пор, пока человек не сделает ПЦР или тест на антиген.
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Что не надо уже будет делать. Регулярно проходить контроль по данным геолокации и делать фото уже не нужно. Соответствующие изменения приняло правительство.
После регистрации в Вдома человек должен сделать тест в течение 72 часов. В приложение должен подтянуться отрицательный результат теста, который обязательно надо сделать в лаборатории, верифицированной Министерством здравоохранения Украины. После этого приложение можно удалить.
Если же результат положительный — нужно обратиться к своему семейному врачу.
Министерство цифровой трансформации Украины разработало техническую сторону приложения Вдома в самое тяжелое для страны время, за несколько дней. Оно успешно выполнило свою функцию.
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