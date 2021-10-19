Boeing планирует испытать капсулу Starliner в первой половине 2022 года

Компания Boeing намерена провести испытательный полет своей беспилотной капсулы CST-100 Starliner в первой половине следующего года.
Об этом сообщает Phys.org.
Вице-президент и руководитель программы Boeing Commercial Crew Program Джон Воллмер отметил, что аэрокосмический гигант надеется провести испытательный полет беспилотного CST-100 в «первой половине 2022 года».
В случае успеха потенциальный запуск космического корабля с экипажем ожидается в конце 2022 года, добавил он.
Планировалось, что 4 августа CST-100 совершит полет на Международную космическую станцию (МКС) с мыса Канаверал, Флорида, 3 августа. Однако он был прерван за несколько часов до запуска из-за проблем с клапанами силовой установки.
Представители компании сообщили журналистам на брифинге, что они все еще проводят испытания клапанов, но проблемы могли возникнуть из-за влаги или конденсата.
Boeing построил Starliner по контракту с NASA для доставки астронавтов на низкую околоземную орбиту после завершения программы Space Shuttle в 2011 году.
NASA заключило с Boeing и SpaceX многомиллиардные контракты на предоставление астронавтам услуг «такси на космическую станцию» и с целью прекращения зависимости США от российских ракет для полета.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве повысят стоимость проезда в общественном транспортеВчера, 09:00 - 2548 14
COVID-сертификат в «Дія»: пошаговая инструкцияПозавчера, 19:00 - 1330 12
«Нафтогаз» планирует за 10 лет нарастить добычу газа почти в два разаВчера, 07:45 - 532 8
В JPMorgan назвали причину резкого роста курса BitcoinВчера, 11:14 - 1817 3
Мошенники оформили кредит через «Дію»: министр раскрыл преступную схемуПозавчера, 19:35 - 1912 3
Золотые с бриллиантами: в «Борисполе» у украинки обнаружили часы стоимостью в миллионВчера, 10:47 - 3818 3
В Киеве повысят стоимость проезда в общественном транспортеВчера, 09:00 - 2548 14
Рынок труда в третьем квартале: кого ищут работодателиВчера, 14:03 - 2411
Кличко сообщил, когда Киев войдет в «красную» зону (инфографика)Вчера, 12:00 - 2168
В JPMorgan назвали причину резкого роста курса BitcoinВчера, 11:14 - 1817 3
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 296
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3429 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 986 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2668 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 2106 1