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Boeing планирует испытать капсулу Starliner в первой половине 2022 года

Boeing планирует испытать капсулу Starliner в первой половине 2022 года

Компания Boeing намерена провести испытательный полет своей беспилотной капсулы CST-100 Starliner в первой половине следующего года.

Об этом сообщает Phys.org.

Вице-президент и руководитель программы Boeing Commercial Crew Program Джон Воллмер отметил, что аэрокосмический гигант надеется провести испытательный полет беспилотного CST-100 в «первой половине 2022 года».

В случае успеха потенциальный запуск космического корабля с экипажем ожидается в конце 2022 года, добавил он.

Планировалось, что 4 августа CST-100 совершит полет на Международную космическую станцию (МКС) с мыса Канаверал, Флорида, 3 августа. Однако он был прерван за несколько часов до запуска из-за проблем с клапанами силовой установки.

Представители компании сообщили журналистам на брифинге, что они все еще проводят испытания клапанов, но проблемы могли возникнуть из-за влаги или конденсата.

Boeing построил Starliner по контракту с NASA для доставки астронавтов на низкую околоземную орбиту после завершения программы Space Shuttle в 2011 году.

NASA заключило с Boeing и SpaceX многомиллиардные контракты на предоставление астронавтам услуг «такси на космическую станцию» и с целью прекращения зависимости США от российских ракет для полета.

По материалам Укринформ
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