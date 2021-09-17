Теневая аренда сельхозземель в Украине может достигать 70 миллиардов гривен — Минэкономики

Объем теневой аренды сельскохозяйственных земель в Украине, по оценкам разных экспертов, составляет от 20 до 70 млрд грн.

Об этом шла речь на заседании межведомственной рабочей группы по детенизации экономики.

«Что касается вопроса земельных отношений в законодательном поле и за его пределами. Объем теневой аренды, по оценкам разных экспертов, составляет от 20 до 70 млрд грн ежегодно. Самая большая проблема возникает с землями коммунальной собственности, значительная часть которых еще не внесена в Государственный кадастр Украины», — говорится в сообщении.

Участники рабочей группы сочли необходимым разработать меры по совершенствованию обмена информацией между различными ветвями власти, которые администрируют процесс, и усилению контроля.

Были обсудили вопросы детенизации в спиртовой и ликеро-водочной отраслях, рынка горюче-смазочных материалов, пресечению деятельности нелегальных АЗС.

Так, по оценкам экспертов, 40% рынка спиртовой и ликеро-водочной продукции находятся в тени, от чего госбюджет недополучает около 10 млрд грн ежегодно.

Председатель рабочей группы, первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко предложил привлечь к работе государственное учреждение «Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины», чтобы оценить, как установление минимальной розничной цены (МРЦ) влияет на уровень тенизации рынка, и разработать предложения по поддержке легальных производителей.

Также были озвучены предложения к правоохранительным органам разработать меры по повышению эффективности предотвращения нарушений в этом секторе.

Из-за теневого рынка горюче-смазочных материалов государство недополучает около 3,7 млрд грн в год. По мнению рабочей группы, в настоящее время возникла правовая коллизия, ибо функция по борьбе с деятельностью нелегальных АЗС в основном была возложена на Государственную фискальную службу, которая находится в состоянии ликвидации.

Поэтому возникла необходимость временно возложить эти функции на другие правоохранительные органы.

«Мы уже структурировали сектора, где наблюдаем значительные потери для бюджета Украины из-за теневой экономики. <…> Главной целью нашей работы является разработка институциональных и системных изменений, которые сделают невозможным дальнейший рост теневой экономики и будут способствовать ее уменьшению», — подытожил первый вице-премьер.