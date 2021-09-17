Кличко сообщил, когда Киев войдет в «красную зону» (инфографика)

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в пятницу, 22 октября, Комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании столицы в условиях «красной» зоны, в которую Киев попадет на днях.

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«На днях Киев попадет в „красную“ зону карантина. Потому что ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается. За минувшие сутки в Киеве — почти 1200 новых больных и 39 летальных случаев. В последние дни в больницы столицы госпитализируют по полтысячи больных. И большинство из них — в тяжелом состоянии. Поэтому в пятницу состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям города, которая примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании столицы в условиях „красной“ зоны, в которую мы попадем на днях», — сказал Виталий Кличко.

Также мэр столицы поручил Департаменту здравоохранения КГГА активизировать кампанию по вакцинации жителей Киева. И призвал депутатов Киевсовета объяснять киевлянам необходимость вакцинации.

Он напомнил, что на сегодня 98 процентов госпитализированных в больницы города — не привиты. И 99 процентов летальных исходов — это не вакцинированные пациенты.

«Сегодня главное — сохранить здоровье и жизнь людей! Не допустить коллапса медицинской системы, которая может не справиться со слишком большим количеством больных. Те, кто выступают против вакцинации и ограничений, попав в больницу, почему-то потом не рассказывают, что коронавируса не существует… Поэтому в очередной раз призываю киевлян и всех украинцев: идите и вакцинируйтесь! Давайте будем сознательными и будем заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких и людей вокруг!” — подчеркнул Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

с сегодняшнего дня, 21 октября, межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидопасности будут разрешены при наличии у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров сертификата о вакцинации от COVID -19 или отрицательного результата тестирования.

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