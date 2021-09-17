Рынок труда в третьем квартале: кого ищут работодатели

В третьем квартале этого года работодатели чаще всего искали работников в сфере продаж и ІТ-специалистов.

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал от портала grc.ua, что третий квартал 2021 года завершился с положительной динамикой. Количество вакансий и резюме не существенно, но выросло.

Среди наиболее востребованных работодателями категорий:

«Продажи» (18,2% всех актуальных вакансий на сайте);

«ІТ-сфера» (12,3%);

«Медицина и фармацевтика» (7,2%).



Инфографика: grc.ua

Также работодатели активно искали специалистов по транспорту и логистике и банковских сотрудников.

Меньше всего открытых вакансий в третьем квартале 2021 года для специалистов из сфер: «Спорт, фитнес» (0,4%), «Инсталляция» (0,6%), «Страхование» (0,2%), «Добыча сырья» (0,3%) и «Государственная служба» (0,1%).

Лидерами по росту числа вакансий в третьем квартале по сравнению со вторым, стали сразу две профсферы: «Банки, инвестиции, лизинг» (+1,4%) и «Рабочий персонал» (+1,1%). Среди банковских работников наибольший спрос на кассиров, операционистов и инкассаторов. Средняя компенсация категории в третьем квартале составила около 25 тыс. грн.

В категории «Рабочий персонал» активно искали разнорабочих, водителей, грузчиков, комплектаторов заказов и других рабочих. Интересно, что средний уровень компенсации категории составлял около 9 тыс. грн, но можно получать и гораздо больше. Так, например, разнорабочий в Польше может заработать до 35 тыс. грн, рабочий на птицеферме в Великобритании – до 45 тыс. грн.

Аутсайдер квартала по количеству вакансий, по сравнению с предыдущим кварталом, – «Туризм, рестораны» (-0,8%). В категории уменьшилось и количество вакансий, и средняя компенсация.

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Количество соискателей, которые задумываются о поиске новой работы, также увеличилось:

активнее всего искали работу молодые специалисты (13,7%);

также в топе соискателей – специалисты по продажам (12,4%) и ІТ-специалисты (9,7%).

Меньше всего были подвержены изменению работы специалисты из сферы страхования и инсталляций.



Инфографика: grc.ua

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