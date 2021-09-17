Украинцы назвали главные причины экономического кризиса (инфографика)

Изменение финансового положения семьи за последние 2 года и главная причина экономического кризиса в Украине. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал подробности у КМИС.

По результатам опроса, большинство респондентов – 55,5% – считают, что финансовое положение их семьи за последние 2 года ухудшилось.

Об улучшениях говорят 10,7% респондентов, а еще 32,9% утверждают, что ничего не изменилось.

Главные причины экономического кризиса. Среди предложенных четырех вариантов 42,1% респондентов говорят о высоком уровне коррупции, а 31,2% – о некомпетентности властей. О пандемии коронавируса говорят 12,1%, а о войне на Донбассе – 8,5%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 15-18 октября 2021 года среди 1200 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод – телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2%.

Справка Finance.ua:

Напомним, в мае 2021 года большинство украинцев (54,4%) заявили, что за последние два года финансовое положение их семьи ухудшилось. Об улучшении говорят 11,3% респондентов, а 33,6% утверждают, что ничего не изменилось за этот период.

по данным опроса, 9 из 10 респондентов за последний год сталкивались с повышением тарифов на коммунальные услуги (91,5%) и с ростом цен на основные пищевые продукты (90,6%). Вместе с тем, со снижением зарплат или пенсий сталкивались 35,4% респондентов, а с полной или частичной потерей места работы – 31,9%.

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