Bloomberg: PayPal ведет переговоры о покупке Pinterest за $39 млрд

Международная электронная платежная система PayPal обсуждала покупку фото-сервиса Pinterest, потенциальная цена акций сервиса может составить $70 за штуку.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
При такой цене вся компания будет стоить примерно $39 млрд, заявил один из источников.
Представители Pinterest и PayPal отказались от комментариев, пишет CNBC. На фоне новости акции Pinterest выросли на 10%, до $61, и на максимуме стоили $66 за штуку.
В июле 2021 года Pinterest отчитался о росте выручки за второй квартал на 125% – до $613 млн. Прибыль составила $69,4 млн, количество активных пользователей в месяц – 454 млн.
В феврале 2021 года Financial Times сообщала, что приобретение Pinterest рассматривала Microsoft. На тот момент на фоне пандемии Covid-19 рыночная капитализация Pinterest увеличилась более чем на 600% и достигла $51 млрд, следует из данных NYSE. Сейчас капитализация соцсети примерно составляет $39 млрд.
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