Веерные отключения электроэнергии в Украине зимой вполне реальны – эксперт

Импорта электроэнергии в Украину из Беларуси и России может не хватить.
Об этом рассказал эксперт Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.
«К сожалению, этих мощностей — 3 тысячи МВт со стороны России и 900 МВт со стороны Беларуси — может даже не хватить при необходимых потребностях. Дефицит угля означает, что тепловые электростанции не смогут маневрировать в утренние и вечерние периоды. Вместо них будут маневрировать атомные блоки. Это опасность „Энергоатома“. Когда они говорят, что будут работать 14 блоками, это означает то, что блоки будут маневрировать. Бывший президент „Энергоатома“ в 2017 году признал, что такие игры с маневрированием привели к технологическим проблемам и дальнейшим ремонтам, расходам „Энергоатома“. Тут нас это же ждет», — сказал Юрий Корольчук.
Эксперт описал сценарий, который ждет Украину из-за кризиса с электроэнергией.
«Нас ждет или сжигание газа на тепловых электростанциях, которого тоже дефицит. И к чему мы также можем прийти, это, действительно, веерные отключения. Когда они происходят, это не означает, что все было хорошо. У всего есть своя цена. Будут в первую очередь ограничивать в электроэнергии промышленных потребителей, а потом уже население. Это реальность нашей зимы, которая может произойти», — отметил Юрий Корольчук.
Напомним, белорусская электроэнергия может поступить в Украину в начале ноября. Подготовительная работа на этот счет уже начата: на 22 октября назначен официальный конкурс на доступ к сечению ЛЭП между Украиной и Беларусью.
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