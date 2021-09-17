Эксперт прокомментировал рост коммунальных тарифов в Киеве на 50%

Если стоимость газа будет расти, тарифы на отопление могут вновь повысить.

Об этом сообщил сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

«Рост коммунальных тарифов в Киеве на 50% для коммерческих и бюджетных организаций был неизбежен из-за роста цен на газ. Альтернативы нет, государство в лице «Нафтогаза» готово продавать газ коммунальным предприятиям напрямую, по 17 гривен. Разница, которую они получают через «Теплокоммунэнерго», подталкивает к тому, чтобы предприятия покупали газ на биржевых условиях. А это более 30 гривен за куб», – сказал Д. Марунич.

Он уточнил, что при текущей модели газового рынка повышение коммунальных тарифов было неизбежно.

«Киевлянам с автономными котельными можно только посочувствовать, так как тариф у них будет существенно выше, чем у тех, кто получает газ от «Теплокоммунэнерго», – подчеркнул Д. Марунич.

Эксперт не исключает, что если стоимость газа будет расти, то тарифы на отопление могут вновь повысить.

«До конца отопительного сезона, вряд ли стоит ждать очередного повышения тарифов на отопление», – резюмировал Д. Марунич.

Напомним, тарифы на тепло в Киеве для населения остались прежними. Из-за роста стоимости газа цены на отопление выросли только для коммерческих и бюджетных учреждений.

Как сообщалось ранее, отопление в Киеве для жилых домов могут включить уже 23 октября. Именно к концу недели прогнозируется снижение среднесуточной температуры до уровня, который дает основания для подключения всех домов к системам отопления.