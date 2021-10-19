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Какой штраф может получить водитель за непристегнутого ремнем безопасности пассажира

Какой штраф может получить водитель за непристегнутого ремнем безопасности пассажира

Большинство водителей не обращает внимание на то, пристегнуты ли ремнями безопасности пассажиры их автомобиля. Однако не каждый водитель знает, что он несет персональную ответственность не только за то, что сам не пользуется ремнем безопасности, но и за то, что перевозит непристегнутых пассажиров.

Об этом пишет «Дорожный адвокат».

Как отмечают эксперты, правила дорожного движения обязывают пассажира во время передвижения на транспортном средстве пользоваться ремнями безопасности, где их установка предусмотрена конструкцией (п.п.52.б).

В то же время правила обязывают водителя и лично использовать ремни безопасности, а также не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями (п.п.2.3.в).

Таким образом, водитель обязан сам пользоваться ремнями безопасности, а также следить, пристегнуты ли пассажиры, которых он перевозит.

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Если же пассажир транспортного средства отказывается пристегиваться ремнем безопасности, водитель не имеет права начинать движение.

Ответственность:

  • за нарушение правил пользования ремнями безопасности предусмотрен штраф в размере 510 грн (ч. 5 ст121 КУоАП);
  • штраф может получить как водитель, перевозивший непристегнутого пассажира, так и сам пассажир, который ехал в автомобиле без использования ремней безопасности;
  • если же факты перевозки пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, будут выявлены полицией при оформлении дорожно-транспортного происшествия с соответствующими последствиями, то водитель может получить судимость на основании 286 Уголовного кодекса. Поэтому перед началом движения водитель должен убедиться, все ли пассажиры автомобиля пристегнуты, и только после этого осуществлять движение.

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По материалам Finance.UA
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