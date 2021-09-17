Золотые с бриллиантами: в «Борисполе» у украинки обнаружили часы стоимостью в миллион

В аэропорту «Борисполь» таможенники обнаружили у украинки золотые с бриллиантами часы стоимостью более 1 млн грн.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба в Telegram.
«Роскошные швейцарские женские часы бренда Breguet модели Reine de Naples из золота, инкрустированные бриллиантами, обнаружили сотрудники Киевской таможни у нашей соотечественницы, которая вернулась домой через аэропорт „Борисполь“ авиарейсом из Стамбула», — говорится в сообщении.
Таможенники обнаружили дорогие часы в ручной клади во время выборочной проверки пассажиров в «зеленом коридоре».
«Согласно имеющимся у пассажирки товарным чекам, стоимость часов составляет 39,5 тысячи швейцарских франков. В пересчете — 36,8 тысячи евро, что почти в 37 раз превышает норму, установленную для беспошлинного ввоза товаров через авиационные пункты пропуска», — отметили в Госпогранслужбе.
По выявленному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 (нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля) таможенного кодекса Украины.
Фото: ГМС
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