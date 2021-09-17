Правительство хочет расширить доступ АРМА к источникам информации

Кабинет Министров согласовал и внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о расширении доступа АРМА к источникам информации для выявления и розыска активов.

Проект закона разработан с целью повышения прозрачности сферы выявления, розыска активов, расширения доступа Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) к источникам информации, а также обеспечения эффективного межведомственного взаимодействия в сфере выявления, розыска, управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В частности, одобренный правительством документ предусматривает:

уточнение порядка доступа АРМА в Единый реестр досудебных расследований, автоматизированных информационных и справочных систем, реестров и банков данных, в том числе сведений, содержащих информацию с ограниченным доступом;

расширение перечня субъектов, от которых АРМА по решению главы или его заместителя может бесплатно получать информацию, в том числе с ограниченным доступом, необходимую для выполнения полномочий Агентства;

уточнение положения закона о АРМА в части права беспрепятственного входа уполномоченных лиц Агентства в помещения органов государственного управления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений, организаций.

“Правительство поддержало важные законодательные инициативы для совершенствования работы АРМА. В то же время принятие законопроекта парламентом позволит не только расширить доступ Агентства к источникам информации, но и увеличит возможности обработки данных современными ІТ-инструментами, будет способствовать автоматизации таких процессов и минимизирует участие человека на этапе первичного сбора и обработки данных», – отметил руководитель АРМА Дмитрий Жоравович.

В прошлом году в октябре Кабмин утвердил план мероприятий по обеспечению выполнения положений разработанной АРМА резолюции конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции «Усиление международного сотрудничества в сфере возврата активов и управления замороженными, арестованными и конфискованными активами» на 2020-2021 годы».

Планом предусмотрена реализация 38 законодательных, организационных и других мероприятий, среди которых – разработка вышеупомянутого законопроекта.