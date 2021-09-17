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Илон Маск может стать первым триллионером, — аналитик Morgan Stanley

Илон Маск может стать первым триллионером, — аналитик Morgan Stanley

Илон Маск может стать триллионером, пишет Bloomberg, ссылаясь на Адама Джонаса, аналитика финансового конгломерата Morgan Stanley. Но не из-за Tesla, как многие считали ранее, полагаясь на динамику акций компании, а благодаря космической компании SpaceX.

В начале октября SpaceX стала второй по стоимости частной компанией в мире после Byte Dance, ее оценка достигла $100 млрд. Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Илона Маска сейчас оценивается в $214,4 млрд, доля SpaceX составляет 17%.

В Morgan Stanley считают, что технологии, которые SpaceX использует в процессе разработки ракеты для перевозки груза и пассажиров Starship, могут изменить ожидания инвесторов в отношении космической отрасли.

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«Как выразился один из наших клиентов: «Говорить о космосе до Starship — все равно что говорить об интернете до Google», — цитирует Адама Джонаса CNBC.

По его словам, то, что SpaceX делает на берегах Южного Техаса, бросает вызов любым предвзятым представлениям о возможностях и о возможных временных рамках с точки зрения ракет-носителей, двигателей и вспомогательной инфраструктуры.

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Сам Джонас оценивает SpaceX в $200 млрд. При этом он отметил, что рассматривает SpaceX как несколько компаний в одной, которые занимаются космической инфраструктурой, исследованиями глубокого космоса и наблюдениями за Землей.

Большую часть оценки аналитик основывает на потенциальном доходе от глобальной спутниковой системы Starlink. Илон Маск ранее заявлял, что он может составлять до $30 млрд в год, пишет CNBC.

По материалам ain.ua
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