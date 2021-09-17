Оценка SpaceX превысила $100 млрд, а состояние Илона Маска взлетело до $223 млрд

На днях после вторичной продажи существующих акций SpaceX на сумму до $755 млн по цене $560 за штуку оценка компании достигла $100,3 млрд.
Сейчас SpaceX — вторая по величине оценки частная компания в мире — космическое предприятие Илона Маска уступает только китайской Bytedance с оценкой $140 млрд, но опережает финтех-компанию Stripe ($95 млрд), согласно данным CB Insights.
SpaceX также остается одной из самых высоко оцененных частных компаний в мире, и благодаря стабильному наращиванию капитала ее акции считаются одними из самых востребованных среди любых компаний, готовящихся к IPO. Но купить акции SpaceX на бирже получится еще не скоро — IPO состоится не раньше, чем межпланетный корабль SpaceX Starship начнет регулярно возить людей на Марс и обратно на Землю. С другой стороны, по оценке Илона Маска, первая высадка человека на Красную планету может произойти уже в ближайшие шесть лет.
После вторичной продажи акций SpaceX состояние Илона Маска выросло до $223 млрд и он еще сильнее оторвался от Джеффа Безоса (2-е место с капиталом $191,6 млрд) в рейтинге богатейших людей планеты Forbes Real Time Billionaires, который обновляется в режиме реального времени.
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