Строительство линии скоростного трамвая в центр Киева: Всемирный банк выделит 40 млн долларов займа

Кабмин одобрил привлечение займа от Всемирного банка в 39 млн долл. на строительство новой трамвайной линии от ул. Старовокзальной до станции метро «Дворец спорта» с заездом на Вокзальную площадь в Киеве.
Об этом сообщает Мининфраструктуры.
«Наконец-то разморожен один из ключевых проектов развития пассажирского электротранспорта в столице. Он позволит продлить линию скоростного трамвая до центра города и разгрузить красную ветку метро, в том числе и станцию метро „Вокзальная“, которая сейчас выполняет функцию крупного транзитного узла.
К реализации этого решения Киев двигался годами. Для меня этот проект особенно важен, ведь я был одним из тех, кто его запускал на уровне КГГА еще в 2015 году, когда руководил проектом Всемирного банка. Однако реальный результат мы получили только сейчас. При условии эффективной и системной работы местных властей, работы по строительству новой линии могут начаться уже в следующем году», — заявил министр Александр Кубраков.
Он призвал украинские города «активнее работать над воплощением важных для наших граждан экоориентированных проектов».
«Со своей стороны мы гарантируем поддержку и доступ ко всем возможным инструментам для привлечения инвестиций», — добавил он.
В министерстве назвали такие преимущества реализации проекта:
Заем будет предоставлен в рамках соглашения между Украиной и Всемирным банком по развитию городского общественного транспорта.
«Сейчас Киевская городская государственная администрация завершает подготовку технико-экономического обоснования проекта», — добавили в ведомстве.
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