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Сертификация «Северного потока - 2» Оператор ГТС тоже подал заявку на участие

Сертификация «Северного потока - 2» Оператор ГТС тоже подал заявку на участие

Оператор газотранспортных систем Украины подал заявку немецкому регулятору на участие в процессе сертификации оператора «Северного потока-2».

Об этом сообщила пресс-служба ОГТСУ.

Заявку в немецкий энергорегулятор Bundesnetzagentur Оператор подал 20 октября, через 5 дней после «Нафтогаза».

Процедура сертификации должна обеспечить соответствие европейскому энергетическому законодательству. В случае, если предложенный оператор контролируется субъектом, который не принадлежит стране-члену ЕС (в данном случае — российский «Газпром»), должна гарантировать, что сертификация не угрожает безопасности поставок.

«Сертификация Nord Stream-2 AG нарушит права и коммерческие интересы Оператора ГТС Украины, что является основанием для нашей заявки к немецкому регулятору. „Северный поток-2“ не направлен на диверсификацию маршрутов транспортировки газа и угрожает безопасности поставок газа в Европу», — заявил гендиректор ОГТС Сергей Макогон.

Разрешение СП-2 осуществлять транзит газа под контролем Газпрома приведет к безвозвратному изменению конфигурации украинской ГТС. Это устранит ее как маршрут Россия-Европа, что сосредоточит основную часть транзита на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Позиция ОГТСУ следующая: сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора противоречит европейскому законодательству и подрывает энергетическую безопасность Украины и ЕС, а также будет препятствовать конкуренции.

Ранее глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко объяснял, что даст Украине участие в процессе сертификации российского проекта.

Таким образом украинская сторона может показать, какой вред еврорынку нанесет СП-2 в случае запуска. А именно, немецкий регулятор будет обязан формально учитывать позицию как Нафтогаза, так и ОГТСУ в случае допуска к процедуре.

По материалам Економічна Правда
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