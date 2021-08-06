Межбанк: кто снова спас американскую валюту от обвала

На валютном рынке в среду снова было нескучно. Активны были как крупные игроки, так и небольшие компании. Продавцов было больше, чем покупателей. И неудивительно, что уже после обеда статистика торгов по Bloomberg превысила $ 207 млн.

Главным «законодателем моды» был Нацбанк. С самого утра он купил первые $ 5 млн по 26,23 гривны и быстро ушел с межбанка, но после 12 часов снова вышел с новой покупкой по 26,19 гривен и простоял с этой котировкой до самого конца активной фазы торгов. И «наколядовал» регулятор, по оценкам участников торгов, еще не менее $ 70 млн.

Благодаря активности продавцов с утренних 26,23/26,25 гривен к 11 часам доллар подешевел до 26,22/26,24 гривен, к полудню — просел до 26,20/26,22 гривен, а к обеду окончательно замер на отметке 26,195/26,215 гривен.

После обеда, благодаря интервенции Нацбанка по 26,19 гривен, котировки плавно дрейфовали к этому порогу и ниже не опускались. В итоге, с 15 часов курс остановился на отметке 26,19/26,21 гривны за доллар и находился на этом уровне с очень небольшими отклонениями уже до самого конца сессии.

Главные события 20 октября на валютном рынке:

1). Доллар за день подешевел на 4 копейки с утренних 26,23/26,25 до 26,19/26,21 гривен.

2) Нацбанк дважды выходил на торги. Вначале купил $ 5 млн по цене 26,23 гривен, а потом долго стоял с ценником покупки по 26,19 гривен уже до конца активной фазы сессии.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,2205 гривен за доллар, а официальный курс на 21 октября 2021 года установлен на уровне 26,2078 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 26,19 / 26,21

евро — 30,47 / 30,49

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1643 / 1,1645

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