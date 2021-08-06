Цены на жилье за год выросли более чем на 15%: какие квартиры подорожали больше всего

В III квартале 2021 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в среднем на 15,8%. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
По данным статистического ведомства, цены на квартиры на первичном рынке выросли на 14,3%, на вторичном – на 17,0%.
Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 13,9%, на вторичном – на 17,5%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 13,4%, на вторичном – на 18,4%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 16,3%, на вторичном – на 15,8%.
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