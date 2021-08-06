Цены на жилье за год выросли более чем на 15%: какие квартиры подорожали больше всего

В III квартале 2021 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в среднем на 15,8%. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, цены на квартиры на первичном рынке выросли на 14,3%, на вторичном – на 17,0%.

Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 13,9%, на вторичном – на 17,5%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 13,4%, на вторичном – на 18,4%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 16,3%, на вторичном – на 15,8%.

Справка Finance.ua:

на рынке новостроек Киева в сентябре 2021 года только в комфорт-классе наблюдался значительный скачок, который повлиял на ситуацию в целом;

стоимость долгосрочной аренды квартир в Киеве растет с весны. С мая по октябрь столичные арендодатели подняли цены на 30%;