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Цены на жилье за год выросли более чем на 15%: какие квартиры подорожали больше всего

Цены на жилье за год выросли более чем на 15%: какие квартиры подорожали больше всего

В III квартале 2021 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в среднем на 15,8%. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, цены на квартиры на первичном рынке выросли на 14,3%, на вторичном – на 17,0%.

Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 13,9%, на вторичном – на 17,5%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 13,4%, на вторичном – на 18,4%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 16,3%, на вторичном – на 15,8%.

Справка Finance.ua:

  • на рынке новостроек Киева в сентябре 2021 года только в комфорт-классе наблюдался значительный скачок, который повлиял на ситуацию в целом;
  • стоимость долгосрочной аренды квартир в Киеве растет с весны. С мая по октябрь столичные арендодатели подняли цены на 30%;
  • риелторы начали фиксировать повышение спроса на квартиры в домах советской застройки. Причем покупают старое небольшое жилье не только в столице, но и в других регионах.

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По материалам РБК-Украина
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