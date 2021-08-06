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COVID-сертификат в «Дія»: пошаговая инструкция

COVID-сертификат в «Дія»: пошаговая инструкция

В Украине уже второй день подряд фиксируют рекордное количество смертей от COVID-19. Кроме того, за минувшие сутки коронавирусом заболели 18 912 украинцев. Власти и медики призывают граждан активно вакцинироваться, так как даже в случае заражения велика вероятность того, что болезнь будет протекать в более легкой форме.

На портале «Дія» опубликована доступная инструкция, как после вакцинации можно легко получить электронный сертификат.

Как можно оформить международный COVID-сертификат о вакцинации с QR-кодом:

  • Войдите в личный кабинет на diia.gov.ua. Если вы впервые на портале — необходимо зарегистрироваться.
  • Ознакомьтесь с информацией о согласии на передачу данных и подпишите его.
  • После этого на электронную почту поступит уведомление, как только сертификат будет готов.

Скачать и распечатать сертификат можно из кабинета гражданина, раздел «Услуги» — «Полученные документы».

Следует отметить, что сертификат можно создать только если в реестре имеются данные о двух прививках и они внесены правильно.

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По материалам Телеграф
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