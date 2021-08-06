Правительство автоматизировало для облгазов оплату небалансов за газ

Кабинет министров Украины утвердил порядок открытия специальных счетов для операторов газораспределительных сетей (обл- и горгазов) и порядок проведения расчетов за услуги распределения природного газа.

Правительство уполномочило на открытие спецсчетов четыре государственных банка:

Укргазбанк,

Укрэксимбанк,

Ощадбанк,

ПриватБанк.

Решение правительства должно устранить сложности с расчетами облгазов за газ, отобранный из магистральных газопроводов Оператора ГТС Украины (ОГТСУ), и обеспечить финансовую стабильность участников рынка природного газа Украины.

Новый порядок проведения расчетов за услуги распределения газа предусматривает, что потребители перечисляют средства на спецсчета облгазов. А банки, согласно нормативам распределения средств, перечисляют их со спецсчетов на текущие счета облгазов и ОГТСУ.

Нормативы распределения средств должна рассчитать и утвердить Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Напомним, суммарный просроченный долг облгазов перед ОГТСУ составляет 10,9 млрд грн, из которых 7,7 млрд грн — задолженность облгазов группы РГК.

Накопление долгов облгазами негативно влияет на финансовое состояние Оператора ГТС Украины и ставит под угрозу бесперебойную транспортировку газа потребителям Украины. ОГТСУ использует все предусмотренные украинским законодательством механизмы для урегулирования вопроса.

В частности, в течение 2020-2021 годов было подано около 50 исковых заявлений о взыскании задолженности за урегулирование ежесуточных негативных небалансов на общую сумму свыше 9 млрд грн.