iPhone SE3 будет последним телефоном компании с ЖК-экраном

После презентации новых смартфонов компания Apple оставила в актуальной линейке на своём официальном сайте модели iPhone SE2, iPhone 11, iPhone 12 mini, iPhone 12, а также добавила четыре модели iPhone 13.

iPhone SE2, сохранивший старый дизайн, предлагает сканер отпечатков пальцев и по-прежнему пользуется популярностью у некоторых потребителей. Многие источники уверены в том, что Apple собирается представить следующей весной уже третье поколение данной серии.

Теперь же китайские информаторы утверждают, что iPhone SE3 будет последним мобильным телефоном Apple, оснащённым ЖК-дисплеем. Некоторые считают, что он продолжит использовать дизайн из 2014 года с огромными рамками. Другие настаивают на том, что Apple проанализировала спрос и желания потребителей, поэтому iPhone SE3 получит 6,1-дюймовый ЖК-экран с чёлкой и в плане дизайна будет похож на iPhone 11.

Считается, что новый iPhone SE3 станет самым дешёвым и самым компактным смартфоном Apple с поддержкой сетей пятого поколения. Высказывались предположения, что он может быть построен на базе однокристальной системы Apple A14. Теперь же есть сведения, что новинка может получить топовую платформу Apple A15, которая установлена в iPhone 13.

Что касается ёмкости флеш-памяти и цены, то iPhone SE3 с 64 ГБ памяти будет предлагаться по цене 515 долларов.