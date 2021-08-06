Электрические машины Volvo получили новую функцию

Компания Volvo представила приложение Range Assistant, которое позволит владельцам электромобилей Volvo и Polestar экономить заряд в батареях авто.

Как утверждает Volvo, благодаря последнему беспроводному обновлению ПО водители полностью электрических автомобилей Volvo также могут рассчитывать на увеличение автономности благодаря улучшениям в интеллектуальном управлении аккумулятором и производительности рекуперации, а также более интеллектуальному таймеру для предварительной подготовки аккумуляторов. Пока в первую очередь речь идёт о кроссовере Volvo XC40 Recharge.

Новое ПО может автоматически настраивать климатическую систему для увеличения запаса хода, предоставлять информацию водителю обо всех факторах, влияющих на автономность, а в перспективе появятся и другие функции. К примеру, обучение водителя стилю вождения, соответствующему максимальной экономии.

Совместимые авто, а это XC40 Recharge и Polestar 2, должны быть обновлены до конца месяца. Модель C40 Recharge изначально выйдет с новой функцией.