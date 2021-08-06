Кабмин прекратил полномочия последнего члена наблюдательного совета УЗ

Кабинет министров утвердил досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета АО “Укрзализныця” Аудицкаса Адомаса в качестве представителя государства.
Такое решение приняли на заседании 20 октября, сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.
Согласно сайту УЗ, Адомас оставался единственным членом наблюдательного совета. Об этом же сообщали и в Мининфраструктуры. Срок действия контракта Адомаса завершался в июне 2022 года.
Его назначили в наблюдательный совет УЗ в августе 2019 года.
Таким образом, Кабмин прекратил полномочия всех членов наблюдательного совета УЗ.
Напомним, Кабинет министров не продлил контракты с председателем наблюдательного совета “Укрзализныци” Шевки Аджунером и членами Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Лещенко был членом наблюдательного совета с декабря 2019 года.
В Мининфраструктуры заявили, что уже подали кандидатов на должности государственных членов, их назначение ожидается в ближайшее время.
Впоследствии стало известно, что министр инфраструктуры Александр Кубраков предлагает вернуть Сергея Лещенко в наблюдательный совет Укрзализныци – его кандидатуру подали на рассмотрение номинационному комитету.
Инициатива продлить полномочия Сергея Лещенко в качестве члена наблюдательного совета АО “Укрзализныця” касается срока до момента избрания новых представителей государства в наблюдательном совете, но не позднее чем 31 декабря 2021 года.
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