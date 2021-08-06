0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 91 0

Кабмин прекратил полномочия последнего члена наблюдательного совета УЗ

Кабмин прекратил полномочия последнего члена наблюдательного совета УЗ

Кабинет министров утвердил досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета АО “Укрзализныця” Аудицкаса Адомаса в качестве представителя государства.

Такое решение приняли на заседании 20 октября, сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

Согласно сайту УЗ, Адомас оставался единственным членом наблюдательного совета. Об этом же сообщали и в Мининфраструктуры. Срок действия контракта Адомаса завершался в июне 2022 года.

Его назначили в наблюдательный совет УЗ в августе 2019 года.

Таким образом, Кабмин прекратил полномочия всех членов наблюдательного совета УЗ.

Напомним, Кабинет министров не продлил контракты с председателем наблюдательного совета “Укрзализныци” Шевки Аджунером и членами Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Лещенко был членом наблюдательного совета с декабря 2019 года.

В Мининфраструктуры заявили, что уже подали кандидатов на должности государственных членов, их назначение ожидается в ближайшее время.

Впоследствии стало известно, что министр инфраструктуры Александр Кубраков предлагает вернуть Сергея Лещенко в наблюдательный совет Укрзализныци – его кандидатуру подали на рассмотрение номинационному комитету.

Инициатива продлить полномочия Сергея Лещенко в качестве члена наблюдательного совета АО “Укрзализныця” касается срока до момента избрания новых представителей государства в наблюдательном совете, но не позднее чем 31 декабря 2021 года.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.