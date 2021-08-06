Способы передачи исполнительного производства

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от Министерства юстиции, что существует несколько возможных способов передачи исполнительного производства.

От одного государственного исполнителя к другому в пределах одного органа государственной исполнительной службы в случае:

болезни государственного исполнителя;

пребывания государственного исполнителя в командировке или отпуске;

увольнения или отстранения от должности государственного исполнителя;

включения государственного исполнителя в состав исполнительной группы при другом органе государственной исполнительной службы;

отвода (самоотвода) государственного исполнителя;

наличия других обстоятельств, затрудняющих исполнение решения.

Передача в этом случае поводится по письменному поручению начальника органа государственной исполнительной службы или руководителя исполнительной группы. О принятии исполнительного производства исполнитель, которому оно передано, выносит постановление.

От одного органа государственной исполнительной службы к другому в случае:

отвода (самоотвода) всех государственных исполнителей органа государственной исполнительной службы;

ликвидации или реорганизации органа государственной исполнительной службы;

образования исполнительной группы при нескольких органах государственной исполнительной службы;

если исполнительные производства в отношении одного и того же должника открыты в разных органах государственной исполнительной службы;

если место жительства, пребывания, работы должника или местонахождение его имущества находится на территории, на которую распространяется компетенция другого органа государственной исполнительной службы;

по решению государственного исполнителя, на исполнении у которого находится исполнительное производство;

наличия других обстоятельств, затрудняющих исполнение решения.

О передаче исполнительного производства другому органу государственной исполнительной службы или в исполнительную группу государственный исполнитель выносит соответствующее постановление, которое вместе с материалами исполнительного производства не позднее следующего рабочего дня со дня его вынесения направляет в орган государственной исполнительной службы, в который передается исполнительное производство.

Решение о передаче исполнительного документа в отдел принудительного исполнения решений управления обеспечения принудительного исполнения решений, отделов государственной исполнительной службы и исполнительных групп, созданных при этих органах, принимает начальник управления обеспечения принудительного исполнения решений в отношении исполнительных производств, находящихся на исполнении в отделах государственной исполнительной службы.

Руководитель, которым было принято решение о передаче материалов исполнительного производства, выносит мотивированное постановление, где обязательно указываются обстоятельства, которые обусловили передачу, и сроки передачи материалов исполнительного производства, которые не могут превышать 5 рабочих дней.

Постановление направляется сторонам исполнительного производства и в соответствующие органы государственной исполнительной службы.

До открытия исполнительного производства исполнительный документ по заявлению взыскателя может быть передан от одного частного исполнителя другому или соответствующему органу государственной исполнительной службы, от органа государственной исполнительной службы – частному исполнителю.