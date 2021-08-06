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Мининфраструктуры в 2022 году планирует отдать в концессию три объекта порта «Черноморск»

Мининфраструктуры в 2022 году планирует отдать в концессию три объекта порта «Черноморск»

Министерство инфраструктуры в 2022 году планирует отдать в концессию два терминала и железнодорожно-паромный комплекс порта «Черноморск».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, Мининфраструктуры и Администрация морских портов Украины (АМПУ) подписали соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о сотрудничестве в реализации государственно-частного партнерства в Черноморском порту.

«В планах — передача в концессию первого терминала, контейнерного терминала и железнодорожно-паромного комплекса госпредприятия «Морской торговый порт «Черноморск». По предварительным расчетам, объявление концессионных конкурсов по трем проектам может быть совершено в 2022 году», — говорится в сообщении.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, Черноморский порт — третий по объемам перевалки грузов в Украине, соответственно, этот концессионный проект является особенно важным.

«В Украине у контейнерных перевозок есть большой потенциал для развития, так как сейчас составляют всего 8,5% от общего объема. После привлечения инвестора в порт Черноморска и модернизации контейнерного терминала, его пропускная способность должна увеличиться почти вдвое. Это станет мощным стимулом для развития экономики региона и повышения конкурентоспособности Украины как инфраструктурного хаба», — цитирует пресс-служба слова Кубракова.

Отмечается, что ЕБРР и IFC профинансируют подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) и конкурсной документации для концессии, подготовят договорную базу, определят конкурсные критерии и правила проведения торгов, будут налаживать контакты и проводить переговоры с потенциальными инвесторами, а также сопровождать проект до момента коммерческого закрытия транзакций.

В пресс-службе напомнили, что проект «Черноморск» — следующий после двух предыдущих по структурированию концессий в портах Херсон и Ольвия. Сейчас активы обоих портов находятся в процессе передачи в концессию. Завершение этого процесса ожидается к концу 2021 года.

По материалам Espreso.tv
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