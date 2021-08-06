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Витренко: государство не собирается возвращать регулирование цен на газ для компаний

Витренко: государство не собирается возвращать регулирование цен на газ для компаний

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что не знает о конкретных намерениях вернуть государственное регулирование цен на газ для частных или государственных компаний.

Об этом Витренко сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

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«Мне не известно о каких-либо конкретных планах регулировать цены (на газ. — Ред.) для частных компаний, и для государственных компаний также. У нас в настоящее время нет никакого государственного регулирования цен, просто как национальная компания Нафтогаз обеспечивает потребности населения рыночным способом», — сказал Витренко.

Он объяснил, что цены, которые предлагает Нафтогаз, являются рыночными, но по контракту до конца года и за счет этого они ниже, чем месячные цены.

Витренко также отметил, что от бюджетных учреждений Нафтогаз получил более тысячи заявок на подключение.

По материалам Espreso.tv
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