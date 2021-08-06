Не планируем вводить полный локдаун и останавливать экономику — Шмыгаль

Власти не планируют вводить полный локдаун в Украине, но подчеркивает необходимость массовой вакцинации.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 20 октября.
«Даже в красной зоне бизнес и общественные заведения могут работать, если все посетители и работники полностью вакцинированы. Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но как сказал на этой неделе президент: единственной альтернативой локдауна является именно массовая вакцинация», — уточнил он.
Шмыгаль отметил, что сейчас Украина столкнулась с крупнейшими вызовами за все время пандемии. Есть сверхвысокое количество тяжелых случаев и госпитализаций. Пять областей перешли в «красную» зону эпидемической опасности. Еще несколько регионов могут попасть в эту зону в ближайшие дни.
Постоянно подключаются новые больницы и увеличивается количество врачей, которые противодействуют коронавирусу, но остановить пандемию невозможно, если украинцы не будут вакцинироваться, подчеркнул премьер.
Для регионов поставлена задача обеспечить способность инфраструктуры для вакцинации, чтобы выйти на показатель в 1,5 млн прививок за неделю. Шмыгаль призвал людей не ждать «красных» зон в своих регионах, а пойти и сделать прививку сейчас.
Премьер напомнил, что 21 октября начинают действовать новые правила пассажирских перевозок. Все межобластные перевозки будут разрешены, только если пассажиры будут иметь COVID-сертификат или действительный отрицательный тест. Речь идет о железнодорожном, авиационном и автобусном транспорте.
Общественного транспорта в городах и перевозок внутри одной области новые правила пока не касаются.
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