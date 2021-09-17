Мирослав Евсеенко: как возможный локдаун повлияет на рынок небанковских финансовых учреждений?

В различных средствах массовой информации, начиная с конца августа-начала сентября, всплывают новости, намекающие на возможное очередное усиление карантинных ограничений в Украине.
И хотя за период пандемии человечество в целом и украинцы в частности научились жить в условиях карантинных ограничений – очередной локдаун точно не принесет доходов украинцам и участникам рынка небанковских финансовых учреждений.
Напомню, первый жесткий карантин в Украине был введен 12 марта 2020 года, а уже 18 марта остановили общественный транспорт, запретили деятельность всех магазинов, кроме продуктовых, аптек и АЗС. А с 21 марта был введен первый «тотальный карантин» на территории всей страны, который длился до 1 июня того же года.
За этот период, согласно данным НБУ, ломбарды и МФО понесли значительные потери. К примеру, среднее сокращение беззалогового кредитования составило 19%. У ломбардов показатель выданных кредитов сократился аж на 40%. Доходы банковской системы, к примеру, по данным все того же НБУ, сократились на 29% за тот же период.
Стоит отметить, что в течение того же 2020 года, по данным Госстата, доходы украинцев увеличились на 2,6% при базовой инфляции в 5%.
Источник: НБУ
Как можно понять из графиков, показатели объемов залогового кредитования у ломбардов до сих пор не достигли показателя 2019 года. В то время как МФО не только восстановили докарантинные позиции, но и превзошли их в почти в два раза.
Микрофинансовые учреждения, предоставляющие услуги беззалогового кредитования, пострадали меньше всех во время первого локдауна именно из-за доступности кредитования. Ведь в подавляющем большинстве они работают в онлайне, где процесс получения займа значительно легче, чем в банке и не требует залога, как в ломбарде.
Именно эта доступность и относительная легкость получения займа и стали драйверами такого стремительного роста этого сегмента рынка.
Хотя осложнения ощутили на себе и они. К примеру, за период все того же карантина количество просроченных кредитов в сегменте МФО достигло 45 – 50%, а иногда и 70%.
Это заставило игроков рынка более жестко подойти к процессу выдачи займа, строже проверяя заемщиков. Так, перед началом карантина займы под 0,01% давали 23 микрофинансовых организации, а в начале апреля их количество сократилось до 6 учреждений.
Но чего же ждать участникам рынка в случае очередного локдауна?
Во-первых, это болезненный процесс для экономики в целом и украинцев в частности. Однако, если рассматривать сектор небанковских финансовых учреждений, то больше пострадают финучреждения, у которых широкая сеть физических отделений.
Это касается микрофинансовых учреждений и ломбардов, которые ориентированы на офлайн сегмент рынка. У этих компаний, в случае введения жестких карантинных ограничений, сокращение объемов кредитования может составить от 4% до 7%. Размер ущерба напрямую будет зависеть от жесткости карантинных ограничений.
Другое дело с компаниями, у которых сильный онлайн канал. Они не только смогут без потерь пережить локдаун, более того – у них можно прогнозировать рост выданных кредитов примерно на 5%. Такие времена – едва ли не самые благоприятные для онлайн микрокредитования.
Однако вместе с возможным увеличением объемов кредитования возрастет и риск просрочки кредитов или даже дефолта. А это негативно влияет на доходность.
Именно по этой причине для онлайн ориентированных компаний при усилении карантинных ограничений наиболее важным является фактор введения более внимательного и жесткого отношения к процессу страхования от рисков.
Так, они могут ограничить объем предоставляемых кредитов, сфокусировав свое внимание на проверенных клиентах, которые уже имели успешный опыт сотрудничества с ними.
Мирослав Евсеенко, директор департамента управления бизнесом сети ломбардов «Благо»
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Колонка отражает исключительно точку зрения автора и может не совпадать с мнением редакции. Публикация колонок осуществляется согласно Правил, а Finance.ua выполняет лишь роль носителя. Копировать эти авторские материалы можно только при наличии ссылки на автора и Finance.ua.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве повысят стоимость проезда в общественном транспорте2 ч. назад - 987 6
В НБУ пересчитали всю наличность, которую украинцы держат на рукахВчера, 12:03 - 3138 6
«Нафтогаз» планирует за 10 лет нарастить добычу газа почти в два раза4 ч. назад - 229 5
НБУ запрещает депозиты украинцев в российских рубляхОколо часа назад - 239 3
Кабмин прекратил полномочия последнего члена наблюдательного совета УЗВчера, 16:28 - 384 2
Сколько стоит перерегистрация авто в УкраинеВчера, 14:02 - 3711
В НБУ пересчитали всю наличность, которую украинцы держат на рукахВчера, 12:03 - 3138 6
Межбанк: кто снова спас американскую валюту от обвалаВчера, 18:45 - 1843
Данилишин проанализировал ситуацию на валютном рынкеВчера, 13:21 - 1808
Долги на полмиллиарда: какие ФОПы чаще всего не платят налогиВчера, 13:00 - 1797
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPodsПозавчера, 12:10 - 249
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3392 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 965 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2644 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 2071 1