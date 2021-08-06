С 2022 года на рынках капитала стартует современная система аттестации специалистов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку напоминает, что с 1 января 2022 года на рынках капитала стартует современная система аттестации специалистов.
Что предусматривают новые правила. Будет использоваться двухуровневая система аттестации, что позволяет разграничить специалистов, которые получают квалификационное удостоверение впервые, от тех, кто планирует продолжить совершать действия, связанные с непосредственным осуществлением профессиональной деятельности на рынках капитала.
Будут отменены нормы об обязательном прохождении обучения, а также лицам предоставляется возможность непрерывного профессионального развития.
Система аттестации предусматривает функционирование таких новых структур:
Для сертифицированных специалистов и лиц, которые намерены вести профессиональную деятельность на рынках капитала и организованных товарных рынках, вводится переходный период.
В течение первого квартала 2022 года для получения сертификата специалиста, заявитель имеет право подавать квалификационные свидетельства, полученные до или после вступления в силу новых требований.
Однако с 1 апреля 2022 года начнут действовать новые нормы, поэтому лица, получившие квалификационные свидетельства до 31.12.2021 и желающие получить Сертификат специалиста, должны будут пройти повторную аттестацию.
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