По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (35,573 млн грн и 40,754 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (48 и 31), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,30−26,32 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 79 активных заявок по доллару на сумму 76 327 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,7777 — 79 797
26,3500 — 3 333
26,3300 — 20 000
26,2900 — 150 000
26,2900 — 72 222
26,2800 — 30 000
26,2800 — 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
25,7777 — 79 797
26,2700 — 1 200
26,2900 — 10 000
26,2900 — 20 000
26,3000 — 50 000
26,3000 — 8 000
26,3000 — 40 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,3255 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,3749 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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