Названы лучшая и худшая пенсионные системы мира

В Исландии самая лучшая пенсионная система в мире. Страна заняла первое место в глобальном пенсионном индексе Mercer CFA Institute.
Нидерланды и Дания оказались на втором и третьем месте соответственно. В исследовании отмечается, что замедление роста зарплаты, исторически низкие процентные ставки и низкая доходность многих классов активов создают дополнительное финансовое давление на пенсионные системы.
Названы и худшие пенсионные системы мира. Так, из 43 стран Таиланд занял последнее место, за ним следуют Аргентина и Филиппины из-за того, что их системы имеют «серьезные недостатки или упущения, которые необходимо устранить».
Великобритания и Китай, занимающие 9-е и 28-е места соответственно, показали самое значительное улучшение по сравнению с прошлым годом в результате пенсионной реформы. США, занимающие 19-е место, могли быть выше в рейтинге, если бы повысили минимальную пенсию, отметили в Mercer CFA Institute.
В прошлом году Нидерланды были на первом месте в этом индексе. Аутсайдерами эксперты тогда назвали Аргентину и Таиланд.
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