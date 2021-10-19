Какие услуги можно получить бесплатно по программе медицинских гарантий

С апреля 2021 года работает обновленная программа медицинских гарантий. В соответствии с ней пациенты частных клиник должны получать медицинскую помощь бесплатно при условии, что это медучреждение заключило договор с Национальной службой здоровья Украины.
Всего Программа создала 37 пакетов медицинской помощи. Фокус на самые распространенные заболевания, которые становятся причинами смерти украинцев или имеют финансово сложное для пациентов лечение. Описание пакетов и условия получения услуг по каждому из них прописаны на сайте НСЗУ.
Каждая клиника и частный врач имеют в своих договорах четко определенный пакет услуг. Поставщик не имеет права изменять составляющие пакета по своему желанию. Программа платит за каждого пациента согласно определенным тарифам услуг.
Частные заведения работают по таким пакетам:
Пациент может нелимитированно обращаться по е-направлению для получения бесплатных услуг и получать их (от консультации до непосредственно лечения) в частных учреждениях и у врачей-предпринимателей.
Частные учреждения могут отказаться от бесплатных консультаций или иной помощи пациенту при определенных условиях. Поэтому стоит уточнять в каждом заведении, какой конкретно пакет услуг предоставляется, есть ли в пакете исключения.
Такая информация должна быть в свободном доступе и предоставляться будущему пациенту без помех.
Также можно бесплатно позвонить в информационно-справочную службу Национальной службы здоровья Украины по номеру 1677 и уточнить эти данные по конкретному заведению.
Кроме того, по этому же номеру можно оставить жалобу, если поставщик услуг требует деньги за то, что должно предоставляться бесплатно.
Больше можно прочесть в материале – Как украинцам получить бесплатное лечение в частных клиниках. И что для этого нужно
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