Рада сняла с рассмотрения законопроект о Бюджетном кодексе

Верховная Рада сняла 20 октября с рассмотрения законопроект № 6062 о внесении изменений в Бюджетный кодекс (необходимый для принятия бюджета-2022) из-за необходимости доработки.
Об этом известно из трансляции заседания парламента.
В частности, по словам представителей «ЕС», в этом законопроекте предлагают «лишить территориальные общины реальных финансовых ресурсов» — нардепы от «ЕС» заявили о необходимости снятия этого вопроса с рассмотрения.
«Мы просим снять с рассмотрения правительственный законопроект № 6062 с повестки дня в связи с несогласованностью. Просим поставить на голосование и снять с повестки дня», — сказал представитель «Слуги народа» Андрей Мотовиловец.
О необходимости доработки законопроекта и снятия с повестки дня заявили также представители «ОПЗЖ», «Довиры», «Голоса», «Батькивщины» и «За майбутне».
В конце концов, 290-ю голосами нардепы поддержали предложение о снятии с рассмотрения законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс (№ 6062).
После этого Рада перешла к рассмотрению законпроекта № 6000 о госбюджете-2022 в 1 чтении.
Напомним, министр финансов Сергей Марченко представил в Раде законопроект № 6000 о государственном бюджете Украины на 2022 год.
Глава Верховной Рады заявил, что парламент должен принять законопроект о госбюджете-2022 в 1 чтении до 20 октября.
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять постановление о выводах и предложениях о законопроекте о госбюджете на 2022 год.
Комитет рекомендовал парламенту включить в повестку дня и принять за основу законопроект № 6062, поданный Кабмином, о внесении изменений в Бюджетный кодекс.
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