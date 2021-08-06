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Google показала новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro (фото)

Google показала новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro (фото)

Компания Google провела презентацию новых продуктов. Два самых больших анонса – смартфоны на собственных процессорах.

Как и все производители сегодня, компания Google представила сразу два решения – одно доступнее и второе – более дорогое. Журналист The Verge подготовил сравнительную таблицу новинок для наглядного понимания технических характеристик устройств.

Главная фишка новых Pixel — чип собственной разработки, который компания Google анонсировала ранее. По словам представителей компании, благодаря чипу смартфоны компании смогут работать значительно быстрее и получат больше мощности.

Pixel 6 и Pixel 6 Pro выйдут на рынок с Android 12 и, как обещает производитель, точно получат поддержку следующих пяти обновлений.

В Украине эти модели продаваться не будут. О том, что смартфоны в первую очередь ориентированы на рынок Штатов, говорит их новая коллаборация со Snap — компанией, которая выпускает популярный сервис Snapchat. Теперь достаточно сделать тап по задней крышке Pixel 6/6Pro, чтобы открыть камеру Snapchat и записать видео. «Pixel 6 — самый быстрый смартфон, чтобы сделать Snap», — говорят в Snap.

Также компания запустила Pixel Pass — некий формат рассрочки на смартфон и на несколько сервисов компании: облако, YouTube Premium, Google Play Pass, ремонт смартфона. Он стоит $45 для Pixel 6 в месяц или $55 для Pixel 6 Pro в месяц. Рассчитан на два года.

По материалам ain.ua
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