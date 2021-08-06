Остановка регистрации налоговой накладной — не запрет деятельности налогоплательщика

Система мониторинга регистрации налоговых накладных останавливает регистрацию всего 0,4–0,5% накладных. Однако такая остановка не является запретом деятельности налогоплательщика.
Об этом рассказал и.о. главы ГНС Евгений Олейников в интервью изданию «LB.ua».
«Остановка означает, если мы остановили регистрацию налоговой накладной, пожалуйста, предоставьте нам подтверждение, что та операция, которая в ней указана, действительно была. Дайте нам документы. И все. Если ты их даешь, то твоя налоговая накладная регистрируется», – отметил Евгений Олейников.
По его словам, в августе этого года 180 тыс. налогоплательщиков подали на регистрацию 27 млн налоговых накладных, которые были зарегистрированы. При этом у 19 тыс. налогоплательщиков 145 тыс. накладных регистрация была приостановлена. По количеству накладных это – 0,54 процента от общего количества. По сумме это – 1,1 процента от общей суммы, которая подана на регистрацию.
«Остановили в накладных в цифрах на 2,2 миллиарда гривен. А на 1,7 миллиарда подано обращений о регистрации. На остальное не подали. 100-процентное попадание с нашей стороны. То есть здесь налогоплательщик понимает, что даже не стоит пытаться ни через нас, ни через суд добиваться возврата, потому что оснований нет. Тогда как судебная практика в этих вопросах до последнего времени была очень лояльна. Но даже в этой ситуации из этих оставшихся 1,7 млрд грн 1,5 млрд мы потом отрегистрировали самостоятельно. То есть по представленным обращениям. И только фактически 230 млн гривен – это там, где плательщик обратился, но мы отказали. Они согласятся или пойдут в суд. Вот и все. То есть система на самом деле очень дружественная к налогоплательщику. Если бы было по-другому, мы действительно остановили бы экономику», – подчеркнул Евгений Олейников.
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