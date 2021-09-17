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В НБУ пересчитали всю наличность, которую украинцы держат на руках

В НБУ пересчитали всю наличность, которую украинцы держат на руках

Finance.ua как портал, который знает все о деньгах, узнал, что по состоянию на 1 октября 2021 года в наличном обороте Украины находилось 592,2 млрд грн, что на 6% больше, чем на начало года.

Как сообщает пресс-служба НБУ, 592,2 млрд грн — такова общая сумма наличности, находящейся в обращении в Украине на 1 октября 2021 года. В частности: 2,9 млрд банкнот на общую сумму 587,7 млрд грн, а также 13,9 млрд монет (без памятных и инвестиционных) — на 4,4 млрд грн.

«Это на 33,7 млрд грн, или на 6% больше, чем на начало этого года (на 01.01.2021 — 558,5 млрд грн)», — говорится в сообщении.

В то же время за сентябрь произошло определенное снижение наличности в обращении — на 0,3% (на 01.09.2021−594 млрд грн).

В Нацбанке отмечают, что на одного украинца приходилось 70 банкнот и 159 разменных и оборотных платежных монет (по состоянию на 1 января 2021 года — 72 и 149 шт. соответственно).

Больше всего в обращении среди банкнот — 200 гривен, а среди монет — 10 копеек (24,5% и 28,8% соответственно от общего количества в обращении).

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1000 гривен (78,4 млн шт. или 2,7% от общего количества банкнот в обращении), а монет — номиналом 10 гривен (75,3 млн шт. или 0,5% от общего количества монет в обращении).

В обращении еще остается 447,4 млн «золотистых» одногривневых монет, но постепенно НБУ выводит их из обращения. То есть эти одногривневые монеты, попадая во время инкассации в банки, не возвращаются обратно в обращение.

Постепенно в обращении их становится все меньше. Зато их место занимают соответствующие «серебристые» оборотные монеты.


Инфографика: НБУ

По материалам Укринформ
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